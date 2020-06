Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le mea culpa de Leonardo dans un dossier chaud...

Publié le 14 juin 2020 à 15h15 par A.M.

Alors que le Paris Saint-Germain s'apprête à laisser filer Tanguy Kouassi, qui a visiblement décidé de ne pas signer son premier contrat professionnel avec son club formateur, Leonardo reconnait qu'il a peut-être fait une erreur dans ce dossier.

Après avoir vu de nombreux jeunes de son centre de formation filer vers d'autres clubs avant même la signature de leur premier contrat professionnel, le PSG espérait être en mesure d'inverser la tendance cette saison. En effet, avec Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi, le club de la capitale tient deux jeunes joueurs très prometteurs. Et alors que le défenseur central semblait avoir privilégié son club formateur pour son premier contrat professionnel, il aurait finalement annoncé à sa direction son désir de quitter le PSG cet été. Un coup dur notamment pour Thomas Tuchel qui a offert un temps de jeu important à Tanguy Kouassi cette saison. Leonardo assure d'ailleurs qu'il aurait peut-être dû faire autrement...

«On a sans doute nos responsabilités si on n'arrive pas à conserver nos jeunes»