Mercato - OM : Villas-Boas reçoit une bonne nouvelle pour un défenseur !

Publié le 14 juin 2020 à 15h00 par La rédaction

Alors qu’il était pressenti pour prendre la direction l’OGC Nice depuis plusieurs jours, Niels Nkounkou pourrait finalement ne pas rejoindre les Aiglons.

Si l’OM a offert quelques contrats professionnels aux jeunes de son centre de formation, le club phocéen espérerait encore parvenir à obtenir la signature de nouveaux joueurs. Parmi ces joueurs figurerait le jeune latéral gauche Niels Nkounkou. Si le jeune espoir français a séduit l’OM au point qu’il lui propose un contrat professionnel, l’OGC Nice serait également à l’affût sur ce dossier et lutterait pour arracher la signature du joueur. Alors que Niels Nkounkou semble très sollicité, une tendance se dégagerait pour son avenir.

Nkounkou une piste à oublier pour l’OGC Nice