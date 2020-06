Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jacques-Henri Eyraud est en difficulté pour l'arrivée d'un directeur du football !

Publié le 14 juin 2020 à 12h30 par J.-G.D. mis à jour le 14 juin 2020 à 13h26

Désireux de recruter un nouveau directeur du football, Jacques-Henri Eyraud doit se heurter à des contre-temps pour Olivier Pickeu, tout en n’ayant pas pris contact concernant d'autres pistes (Ravanelli, Dréossi, Wantier…)

Le divorce entre l’OM et Andoni Zubizarreta a donc été annoncé le 14 mai dernier. Le désormais ancien directeur sportif olympien laisse donc une place libre dans l’organigramme du club, alors que Jacques-Henri Eyraud a les idées claires pour le remplacer. Le président de l’OM souhaite recruter un directeur du football comme il l’annonçait récemment lors d'une tribune publiée sur LinkedIn : « Le recrutement du “Head of Football” découle de cette logique : monter un peu plus en puissance sur l'aspect sportif en recrutant un spécialiste du monde du football doté d'un profil d’un nouveau genre. Ce manager se projette sur le long terme, supervise la stratégie en matière de formation, affiche des qualités transactionnelles évidentes pour mener à bien les acquisitions et cessions de joueurs dans le cadre des objectifs fixés. Cette logique s’applique également au secteur non-sportif. C’est pourquoi j'ai décidé de créer un poste de “Head of Business", pour superviser l’ensemble des fonctions opérationnelles et fonctionnelles du club hors football. (…) Vous le voyez par ces deux exemples, l’OM se transforme ». Eyraud désire donc apporter une nouvelle dimension à l'OM avec une nouvelle tête pensante, capable de structurer le club, que ce soit au niveau du football ou du business. Mais le fair-play financier vient mettre son petit grain de sel...

La piste Pickeu prendrait du plomb dans l’aile

Ce dimanche, La Provence dévoile certaines difficultés pour l’OM dans sa recherche de ce directeur du football. Les sanctions de l’Instance de contrôle financier des clubs concernant le fair-play financier, après des discussions entre l’OM et l’ICFC, retarderaient le renfort de ce nouveau dirigeant. Une situation qui compromettrait l’éventuelle arrivée d’Olivier Pickeu, licencié par Angers pour faute grave. En effet, le temps jouerait en la défaveur de l’OM dans ce dossier, alors que l'ex-directeur sportif angevin serait attiré par le projet phocéen. Qu'en est-il des autres pistes ?

