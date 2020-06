Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le constat accablant de Leonardo dans ces deux dossiers brûlants !

Publié le 14 juin 2020 à 12h15 par A.M.

Alors qu'Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi n'ont toujours pas signé leur premier contrat professionnel, Leonardo s'exprime dans ces deux dossiers, et explique la situation.

Leonardo est sur tous les fronts. Après avoir annoncé le départ des cinq joueurs en fin de contrat, à savoir Edinson Cavani, Thiago Silva, Eric Maxim Choupo-Moting, Layvin Kurzawa et Thomas Meunier, le directeur sportif du PSG se prononce sur les deux autres dossiers chauds du moment, à savoir la signature du premier contrat professionnel de Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche. Concernant le premier, alors que l'optimisme était de mise ces derniers jours, le jeune défenseur aurait annoncé son départ en coulisses et serait proche du Stade Rennais. Concernant le second, c'est l'inverse. Depuis de longs mois, l'optimisme régnait pour Adil Aouchiche afin qu'il ne se rapproche de l'ASSE. Invité à commenter ces deux dossiers, Leonardo pointe du doigt le règlement en France avec les jeunes joueurs.

«Un vrai risque de perdre Kouassi et Aouchiche»