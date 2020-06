Mercato - PSG : Ancelotti s'active vraiment pour Thiago Silva !

Foot - Mercato - PSG

Après avoir reçu un coup de téléphone de Carlo Ancelotti selon le10sport.com, Thiago Silva, proche de quitter le PSG suite aux propos de Leonardo, négocierait désormais avec la direction d'Everton.

Leonardo le déclare dans les colonnes du JDD , Thiago Silva ne sera pas conservé par le PSG au terme de son contrat : « On arrive à la fin. Il fallait prendre une décision logique, même au niveau économique ou au regard de la génération qui arrive ». Le défenseur central parisien devra donc trouver un nouveau challenge d’ici quelques semaines, lui qui désire rester en Europe. Plusieurs clubs semblent tenir la corde afin d’accueillir Thiago Silva, dont le FC Barcelone et Everton. Carlo Ancelotti, ancien coach du PSG et désormais chez les Toffees , s’est directement manifesté auprès de son ancien joueur comme vous le révèle le10Sport.com depuis le 9 juin. Un appel du pied qui ne laisse pas insensible l'international brésilien, arrivé au PSG en 2012, selon nos informations. Et l'intérêt des Anglais prend forme.

À en croire Nicolò Schira ce dimanche, via son compte Twitter , la direction d’Everton aurait pris contact avec Thiago Silva. Les dirigeants de la formation de Premier League auraient donc amorcé des pourparlers avec le capitaine du PSG, bientôt libre de tout engagement. La présence de Carlo Ancelotti sur le banc devrait jouer un rôle essentiel afin de battre la concurrence (Milan AC ?) d'après le journaliste italien.

