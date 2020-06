Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau dossier colossal pris en mains par Leonardo ?

Publié le 14 juin 2020 à 3h30 par A.M.

Alors que le PSG s'apprête à perdre Thiago Silva et Tanguy Kouassi, Leonardo semble déjà avoir une petite idée derrière la tête pour renforcer sa défense centrale.

« Ça a été une décision très difficile à prendre, ce sont des joueurs qui ont marqué l'histoire du club : on se demande toujours s'il faut continuer un bout de chemin ensemble ou s'il ne vaut pas mieux éviter l'année de trop. Les histoires étaient tellement belles. Mais, oui, on arrive à la fin ». Leonardo l'a annoncé, Thiago Silva va quitter le club cet été huit ans après son arrivée alors que son contrat prend fin le 30 juin. Mais ce n'est pas tout puisqu'en plus du Brésilien, Tanguy Kouassi semble également proche de la sortie et ne devrait pas signer son premier contrat professionnel au PSG. Résultat, Leonardo cherche un nouveau défenseur central.

Skriniar, le successeur de Thiago Silva ?

En effet, d'après les informations d'Abdellah Boulma, Leonardo s'intéresse à Milan Skriniar. Toutefois, l'Inter Milan semble réticente à l'idée de se séparer de son défenseur central et après avoir accepté de négocier à la baisse le montant de l'option d'achat de Mauro Icardi, il n'est pas dit que les dirigeants du club lombard soient prêts à discuter pour l'international slovaque. Quoi qu'il en soit, le PSG ne recrutera pas par défaut pour remplacer son capitaine, mais encore faut-il trouver la piste parfaite.