Mercato - Real Madrid : Pérez aurait fixé une condition claire pour l'avenir de Zidane !

Foot - Mercato - Real Madrid

14 juin 2020

De retour au Real Madrid depuis la saison dernière, Zinedine Zidane devrait prendre la porte en cas de saison blanche. Malgré tout, Florentino Pérez, le président merengue, aurait instauré un climat de calme et de confiance lors de ses derniers échanges avec son coach.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Zinedine Zidane serait de plus en plus incertain. Alors que le Real Madrid allait droit dans le mur avec Santiago Solari, Florentino Pérez a appelé le technicien français à la rescousse au cours de la saison dernière. De retour à la Maison-Blanche depuis mars 2019, Zinedine Zidane a eu le temps de préparer son équipe pour qu'elle soit la plus performante possible cette saison. Lors du dernier mercato estival, d'ailleurs, le champion du monde 98 a frappé très fort avec les recrutements d'Eden Hazard, Luka Jovic, Ferland Mendy, Eder Militao et Rodrygo. Malgré tout, les résultats ne suivent pas forcément. Ce qui pourrait causer la perte de Zinedine Zidane.

Zinedine Zidane évincé en cas de saison blanche ?