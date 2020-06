Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo envoie un message à Zidane pour Mbappé !

Publié le 14 juin 2020 à 8h15 par A.M.

Régulièrement annoncé dans le viseur du Real Madrid, Kylian Mbappé, dont le contrat au PSG prend fin en juin 2022 semble promis au club merengue. Mais Leonardo ne l'entend clairement pas de cette oreille.

Arrivé au Paris Saint-Germain dans la peau du futur grand talent du football mondial durant l'été 2017 quelques jours après Neymar, Kylian Mbappé a tenu toutes ses promesses puisqu'il est désormais l'un des tous meilleurs attaquants de la planète et s'est imposé comme une superstar du football international. Et bien évidemment, un tel talent ne le pas insensibles les plus grands clubs européens. Du haut de ses 21 ans, Kylian Mbappé représente à la fois le présent et l'avenir et le Real Madrid en a bien conscience. L'attaquant du PSG est le grand objectif du club merengue à moyen terme et avec un contrat qui arrive à échéance en juin 2022, le danger est important pour les Parisiens. Toutefois, Leonardo ne veut pas entendre parler d'un départ.

«Mbappé est le futur du PSG»