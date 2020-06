Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça prêt à tenter le coup pour Kouassi ?

Publié le 14 juin 2020 à 7h45 par A.C.

Tanguy Kouassi, qui semble déterminé à quitter le Paris Saint-Germain, intéresserait le FC Barcelone.

Décidément, il n’est pas simple pour le Paris Saint-Germain de retenir ses meilleurs jeunes. Alors que Foot Mercato annonçait un retournement de situation, ce samedi RMC Sport assure que Kouassi aurait expliqué aux dirigeants parisiens ne pas vouloir poursuivre au PSG, mais aurait également commencé à écarter des pistes, comme le RB Leipzig et le Milan AC. Selon nos informations, deux clubs tiennent la corde actuellement pour Kouassi et ce sont le Borussia Dortmund et le Bayern Munich.

Après le Real Madrid, le Barça sur Kouassi