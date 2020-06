Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann a fait très bonne impression au Barça !

Publié le 14 juin 2020 à 6h30 par Th.B.

Pourtant pointé du doigt pour ses performances et son adaptation au vestiaire blaugrana, Antoine Griezmann aurait fait son trou au FC Barcelone selon Ivan Rakitic.

Arrivé en grande pompe au FC Barcelone lors du mercato estival de 2019, Antoine Griezmann ne semblerait pas avoir répondu aux attentes de la direction du Barça . À en croire les informations divulguées par la presse ibérique, le Français aurait jusqu’à peu figuré sur la liste des potentielles ventes du FC Barcelone pour le mercato estival. Néanmoins, il disposerait désormais du statut d’intransférable et aurait conquis le vestiaire du club blaugrana. En attestent les propos d’un grand nom du FC Barcelone : Ivan Rakitic.

« Il est très important pour nous »