Mercato - Barcelone : Ce témoignage lourd de sens sur Antoine Griezmann !

Publié le 13 juin 2020 à 16h00 par Th.B.

Arrivé l’été dernier en provenance de l’Atletico Madrid, Antoine Griezmann a essuyé quelques critiques cette saison avec le FC Barcelone. Cependant, Ivan Rakitic a apporté son soutien au Français.

En 2017 et surtout en 2018, le FC Barcelone a tenté de recruter Antoine Griezmann, en vain. En effet, avec sa « Décision », Griezmann avait choisi en juin 2018 de prolonger son contrat avec l’Atletico Madrid. Un an plus tard, le champion du monde tricolore a finalement signé au FC Barcelone. Malgré ses 14 buts toutes compétitions confondues avec le Barça cette saison, Griezmann ne semble pas faire l’unanimité. La presse ibérique a d’ailleurs évoqué un transfert dès cet été. Mais pour Ivan Rakitic, Antoine Griezmann apporte beaucoup au FC Barcelone. Le Croate est même allé plus loin.

« Griezmann je le veux toujours dans mon équipe »