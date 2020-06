Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce message fort d’Ivan Rakitic sur son avenir !

Publié le 13 juin 2020 à 13h00 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2021, Ivan Rakitic a récemment fait part de son envie de rester à Barcelone et a profité d’une entrevue avec Téléfoot pour témoigner tout son amour pour le FC Barcelone et à l’Espagne

« Si je vais rester ? C'est le plan. Avec le coronavirus, beaucoup de choses seront nouvelles pour nous, les joueurs et les clubs espagnols. Si quelque chose vous dérange, vous devez parler. Mais l'idée est que je veux rester ici encore plus longtemps. Ma tête et mon cœur sont au Barca. Également la saison prochaine ». Voici le message qu’Ivan Rakitic a fait passer ces dernières heures. L’international croate dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2021 avec le FC Barcelone et n’a aucunement envie d’aller voir ailleurs cet été pour poursuivre sa carrière. À 32 ans, Rakitic se sent à son aise au FC Barcelone et en Espagne où il y a rencontré sa femme et vu grandir ses deux filles. Ivan Rakitic voit son avenir au FC Barcelone, club avec lequel il a évoqué une très forte connexion.

« Ma connexion avec l’Espagne est très forte »