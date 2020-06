Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Conte, Barça… Arturo Vidal annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 13 juin 2020 à 15h00 par T.M.

A un an de la fin de son contrat à Barcelone, Arturo Vidal pourrait faire ses valises, étant notamment courtisé par Antonio Conte à l’Inter Milan. Concernant son avenir, le Chilien a d’ailleurs fait le point.

Ce samedi, le FC Barcelone retrouve le chemin de la Liga avec une rencontre face à Majorque. L’occasion de revoir les stars blaugrana, certaines peut-être même pour la dernière fois. En effet, en Catalogne, une grande partie de l’effectif de Quique Setien a été placée sur la liste des transferts. C’est notamment le cas d’Arturo Vidal. Malgré la hargne qu’il peut apporter dans l’entrejeu, le Chilien serait poussé vers la sortie, d’autant plus qu’il n’a plus qu’un an de contrat. Une opportunité qui intéresse Antonio Conte. Aujourd’hui à l’Inter Milan, l’entraîneur aimerait bien retrouver Vidal, après l’avoir connu du côté de la Juventus.

« Je veux me sentir important »