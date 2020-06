Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé aurait déjà fait une grosse annonce pour son avenir !

Publié le 14 juin 2020 à 7h00 par La rédaction

Pisté par la Juventus, Ousmane Dembélé ne souhaiterait pas quitter le Barça cet été et compterait s’imposer dans l’équipe de Quique Setién.

Recruté pour 145M€ au Borussia Dortmund par le FC Barcelone en 2017, Ousmane Dembélé avait comme mission de remplacer Neymar et de faire oublier le Brésilien aux supporters barcelonais. Mais on ne peut pas dire que cet objectif ait été rempli par le champion du monde. Souvent blessé et écarté des terrains, l’international français n’a que très peu réussi à se montrer à son meilleur niveau ces trois dernières saisons. Également critiqué pour des polémiques extra-sportives, Ousmane Dembélé n’a pas convaincu les dirigeants du Barça. Et même s’il pourrait changer d’air pour tenter de relancer sa carrière, l’ancien du Stade Rennais se serait fixé l’objectif de réussir en Catalogne, comme l’avait confirmé son agent.

Dembélé ne veut pas entendre parler d'un départ