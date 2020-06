Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un nouveau cas à la Lihadji à prévoir pour Eyraud ?

Publié le 14 juin 2020 à 5h15 par T.M.

Ayant fait signer un contrat pro à plusieurs de ses talents, l’OM s’évite de vivre un nouveau scénario à la Lihadji. Il n’empêche que la menace n’aurait pas totalement disparue pour Jacques-Henri Eyraud.

D’ici quelques semaines, Isaac Lihadji quittera l’OM et devrait rejoindre le LOSC. Annoncé comme l’un des plus grands talents du centre de formation phocéen, l’ailier de 18 ans n’a finalement pas trouvé d’accord pour signer son premier contrat pro du côté de la Canebière. Un terrible coup dur pour l’OM, qui ne veut plus revivre un pareil scénario. C’est ainsi que ces derniers jours, les Phocéens ont annoncé que plusieurs joueurs du centre de formation avaient signé pro. Mais d’autres talents manquent à l’appel, ce qui peut laisser présager une possible mauvaise nouvelle pour Eyraud et André Villas-Boas.

Nkounkou comme Lihadji ?