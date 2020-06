Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le «nouveau Rongier» déjà trouvé par Villas-Boas ?

Publié le 14 juin 2020 à 3h45 par T.M.

Bien que Valentin Rongier soit arrivé l’été dernier à l’OM, une vente de ce dernier pourrait faire du bien aux finances phocéennes. D’ailleurs, André Villas-Boas aurait sous la main un joueur similaire au milieu de terrain français.

Ces dernières saisons, l’OM a eu énormément de mal avec son centre de formation, faisant éclore peu de talents. Une tendance qui est en train de s’inverser avec Maxime Lopez et Boubacar Kamara. De même, une prometteuse génération est également en train de pointer le bout de son nez. Des talents que le club phocéen compte bien conserver et pour certains, cela a été synonyme d’un premier contrat pro. Cela a notamment été le cas d’Ugo Bertelli. A 16 ans, le milieu de terrain va donc poursuivre son apprentissage à l’OM, avant pourquoi pas d’exploser en équipe première, où il pourrait pourquoi pas faire oublier un certain Valentin Rongier.

« Il ira très loin »