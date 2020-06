Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un deal XXL bloqué à cause d'Arthur Melo ?

Publié le 14 juin 2020 à 0h30 par La rédaction

Arthur ne souhaiterait pas entendre parler d’un départ cet été et ne verrait son futur qu’au Barça. De quoi refroidir l’échange Pjanic-Arthur envisagé avec la Juventus.

La Juventus souhaite apporter un nouveau souffle à son effectif. À l’image du recrutement de Matthijs de Ligt (20 ans) l’été dernier, la Juventus pourrait voir d’un bon œil l’arrivée d’autres jeunes joueurs pour rajeunir le groupe de Maurizio Sarri. Et depuis quelques jours, une opération entre le club de la Vieille Dame et le FC Barcelone fait beaucoup de bruit. En effet, les Espagnols souhaiteraient recruter le milieu turinois Miralem Pjanic (30 ans). Toutefois, la Juventus voudrait récupérer Arthur Melo (23 ans) en échange. Cependant, le milieu brésilien ne serait pas totalement conquis à l’idée de quitter la Catalogne cet été et la Juventus tenterait toujours de convaincre l’ancien joueur de Grêmio. Même si cela semble compliqué…

Arthur ne veut pas bouger