Mercato : Thauvin, Payet, Kamara... Combien valent les joueurs de l’OM ?

Publié le 13 juin 2020 à 15h30 par La rédaction

L’Observatoire du football CIES a rendu son traditionnel rapport sur la valeur des joueurs sur le marché, même si ce dernier est très particulier en raison du coronavirus. Contraints de vendre lors du prochain mercato estival, l’OM devait attendre ce rapport avec impatience. Mais combien valent Thauvin, Payet, Kamara et consort ?

Ce n’est désormais un secret pour personne : l’OM doit absolument vendre lors du prochain mercato. Jacques-Henri Eyraud souhaite même tenter de boucler 60M€ de ventes afin de combler les deux-tiers du gouffre financier de l’OM. L’Observatoire du football CIES a rendu à nouveau son traditionnel rapport sur la valeur des joueurs sur le marché des transferts, et ce dernier pourrait servir de base aux dirigeants de l’OM pour commencer à négocier ses ventes…

Boubacar Kamara, la plus grosse valeur marchande

Ainsi, dans ce rapport, on apprend que la valeur marchande de Boubacar Kamara est donc l’actuelle valeur la plus haute dans l’effectif de l’OM. En effet, le défenseur central formé à l’OM est estimé à 33,2M€, un prix proche de celui que les dirigeants attendraient pour le joueur de 20 ans. Sur le prochain mercato, Jacques-Henri Eyraud peut donc espérer tirer 35 à 40M€ d’une vente du jeune Français, d’autant que ce dernier aurait de nombreux prétendants sur le marché (AC Milan, Mancheter City, PSG…). Avec cette possible vente de Kamara, Eyraud pourrait alors rapidement récupérer les 60M€ attendus…

Morgan Sanson, Duje Caleta-Car et Payet également intéressants

Trois autres joueurs, annoncés sur le départ, auraient également une valeur marchande très intéressante. En effet, l’OM pourrait tenter de vendre Morgan Sanson en Angleterre. Comme révélé par le10sport.com en janvier dernier, l’ancien milieu de terrain de Montpellier avait reçu une offre de la part de West Ham, d’une valeur de 30M€, refusée par la direction marseillaise. Aujourd’hui, Sanson est estimé à 18,3M€, ce qui pourrait permettre aux dirigeants marseillais de négocier autour de 20 à 25M€. Duje Caleta-Car, de son côté, est estime à 17,7M€, lui qui serait courtisé par les deux clubs de Manchester pour la saison prochaine. Enfin, le cas Dimitri Payet, qui a à maintes reprises affirmé qu’il pouvait partir de l’OM si l’équipe de la saison prochaine n’est pas assez compétitive, est estimé à environ 10M€. Eyraud a de quoi manœuvrer…

Thauvin, la descente aux enfers

Vient enfin le cas de Florian Thauvin… Et le Champion du Monde a connu une descente aux enfers impressionnante. Estimé, il y a quelques mois, à 70M€ par la direction de l’OM, sa valeur a été divisée par 10 selon l’Observatoire CIES, faisant descendre cette dernière à 7M€. Une diminution drastique de sa valeur marchande que l’on pourrait expliquer par la crise du coronavirus, ainsi que par sa blessure, puisqu'il a été éloigné des terrains de longs mois. Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs de Liga et de Serie A, Florian Thauvin a déjà annoncé qu’il souhaitait rester à l’OM la saison prochaine, afin de disputer la Ligue des Champions avec le club phocéen. En fin de contrat en juin 2021, Thauvin va devoir faire un choix : permettre à l’OM de renflouer ses caisses en acceptant un départ cet été, partir gratuitement l’année suivante au risque de s’attirer les foudres des supporters, ou prolonger son contrat.