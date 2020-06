Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un problème à 60M€ se profile pour Eyraud !

Publié le 1 juin 2020 à 15h30 par Arthur Montagne

En grande difficulté financière, l'Olympique de Marseille doit trouver 60M€ afin de renflouer ses caisses et ne pas se mettre en danger face au fair-play financier. Pour cela, les ventes de Morgan Sanson, Boubacar Kamara ou encore Duje Caleta-Car sont attendues. Mais c'est loin d'être gagné.

L'Olympique de Marseille n'aura pas le choix, cet été, il faudra vendre. Et bien vendre. Selon les estimations, le club phocéen doit trouver près de 60M€ afin de renflouer ses caisses et rentrer dans les clous du fair-play financier. Pour cela, il faudra probablement mettre sur le marché les joueurs dont la valeur marchande est les plus importante. Ils sont ainsi trois à pouvoir rapporter un gros chèque à l'OM : Morgan Sanson, Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car. Et bien que Jacques-Henri Eyraud n'ait cessé de répéter « ce n'est pas l'ère des soldes », le président olympien s'était également montré catégorique en ce qui concerne la phase 2 du projet McCourt dont « l’objectif est clair : générer des revenus du trading, et donc vendre des joueurs. C'est important pour l'équilibre économique des clubs. » Mais bien vendre n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire.

La Ligue des Champions, un problème pour vendre