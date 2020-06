Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Choupo-Moting y verrait plus clair pour son avenir !

Publié le 14 juin 2020 à 0h45 par Th.B.

Éric Maxim Choupo-Moting est en fin de contrat cet été et va donc selon toute vraisemblance quitter le PSG. Le Camerounais serait susceptible de rebondir en Italie et plus précisément du côté de Turin.

Après deux saisons passées au PSG, Éric Maxim Choupo-Moting (31 ans) semble vivre ses dernières à Paris, où il est contractuellement lié jusqu’à la fin du mois de juin. Et alors que l’avenir de Thiago Silva ne semble pas encore scellé, le10sport.com ayant récemment fait un point sur la question avec une réunion décisive programmée pour la suite des opérations, le cas de Choupo-Moting serait déjà réglé. L’international camerounais va devoir se lancer un nouveau challenge à l’intersaison et pourrait aller voir de l’autre côté des Alpes.

Après le PSG, le Torino pour Choupo-Moting ?