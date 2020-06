Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un joli coup à 0€ identifié par Puel en Ligue 1, mais...

Publié le 14 juin 2020 à 0h00 par A.D.

Souhaitant mettre en place un nouveau projet, basé sur la jeunesse, à l'ASSE, Claude Puel s'active pour construire son effectif. Et pour se renforcer, l'entraîneur des Verts pourrait aller piocher du côté de l'AS Monaco.

L'AS Monaco serait sur le point de perdre l'une de ses pépites. En fin de contrat le 30 juin, Moussa Sylla (20 ans), qui serait soumis à une lourde concurrence en attaque en Principauté, se rapprocherait dangereusement d'un départ. Une information qui n'aurait pas échappée à une multitude de clubs, que ce soit en France ou à l'étranger. Cela pourrait ainsi être un coup parfait pour Claude Puel. Voulant instaurer un nouveau projet à l'ASSE s'orientant vers de jeunes joueurs, l'entraîneur des Verts pourrait viser dans le mille avec Sylla, d'autant plus qu'il pourrait ne rien coûter...

Moussa Sylla prêt à recaler l'ASSE pour une aventure à l'étranger ?