Mercato - ASSE : Cet indésirable de Puel envoie un message fort pour son avenir !

Publié le 11 juin 2020 à 7h30 par D.M.

En fin de contrat avec l’ASSE, Léo Lacroix devrait quitter Saint-Etienne. Le défenseur suisse a évoqué son avenir et n’a pas caché son inquiétude.

Arrivé dans le Forez en 2016, Léo Lacroix ne portera pas le maillot vert la saison prochaine. Le défenseur suisse ne rentre plus dans les plans de Claude Puel et devrait quitter l'ASSE libre. A en croire le média transalpin Tuttomercatoweb , Léo Lacroix figurerait sur les tablettes de nombreux clubs à l’instar d’Istanbul Basaksehir (Turquie), de la Sampdoria (Italie), de Sion (Suisse) ou encore d’Al Jazira (Emirats). Questionné sur son avenir, Léo Lacroix a toutefois laissé entendre qu’il sera difficile de trouver un point de chute, et ce malgré des contacts avec certaines équipes.

« La situation est incertaine »