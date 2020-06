Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le dossier Pogba totalement relancé ?

Publié le 13 juin 2020 à 21h30 par A.C.

L’avenir de Paul Pogba, annoncé proche d’un possible départ de Manchester United, pourrait une nouvelle fois faire beaucoup parler.

Un temps lié au Paris Saint-Germain par la presse italienne, Paul Pogba semble toujours nourrir des envies de départ. En attendant la reprise de la Premier League, Manchester United est toujours en dehors des places qualificatives pour la Ligue des Champions, que le Français pourrait donc une nouvelle fois voir lui passer sous le nez. Son agent Mino Raiola a largement fait part de ses envies d’ailleurs ces derniers mois et deux destinations se précisent. Pogba pourrait en effet soit rejoindre Zinedine Zidane au Real Madrid, soit retrouver son ancien club de la Juventus, qu’il a quitté en 2016.

Ramsey, le nouvel argument de poids de la Juve