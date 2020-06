Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour palier le départ de Cavani, Leonardo a déjà une idée !

Publié le 14 juin 2020 à 6h15 par Th.B.

Edinson Cavani se retrouvera sur le marché des transferts cet été. Pour combler le vide que laissera le meilleur buteur de l’histoire du PSG, Leonardo s’est vu proposer les services de Wilfried Zaha.

Après sept années de bons et loyaux services, Edinson Cavani va faire ses adieux au Parc des princes cet été. En effet, El Matador est sous contrat jusqu’au 30 juin prochain et ne va pas prolonger son engagement avec le club de la capitale qui semble avoir tourné la page en recrutant définitivement Mauro Icardi. Et afin de renforcer le secteur offensif du PSG qui va être allégé à cause des départs de Cavani et d’Eric Maxim Choupo-Moting, Leonardo pourrait recruter un nouvel élément en attaque. Wilfried Zaha serait une potentielle option.

Zaha pour renforcer l’attaque du PSG ?