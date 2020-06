Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un cador aurait déjà jeté l'éponge pour Aouar !

Publié le 14 juin 2020 à 7h15 par La rédaction

Pisté par le PSG, Houssem Aouar est également dans le viseur de la Juventus, de Manchester City, de Liverpool ou même du Real Madrid. Toutefois, Jürgen Klopp ne devrait pas se positionner sur la pépite de l'OL

Le prochain mercato estival du Paris Saint-Germain risque d’être mouvementé. Alors que Leonardo s'est déjà positionné sur Ismaël Bennacer et Sergej Milinkovic-Savic, le directeur sportif du PSG pourrait avoir un œil sur plusieurs joueurs de Ligue 1 pour renforcer l’effectif de Thomas Tuchel. L'Italo-brésilien s'intéresserait notamment à Houssem Aouar. Hormis le club de la capitale, la Juventus, Manchester City, Liverpool ou encore le Real Madrid seraient sur les rangs du jeune milieu de l’Olympique Lyonnais. Toutefois, le PSG verrait l'un de ses concurrents se retirer du dossier.

« Même pour 22M€, Liverpool n’ira pas... »