Mercato - PSG : Pour ce talent de Ligue 1, Paris n’a pas bougé

Publié le 13 juin 2020 à 5h45 par Th.B.

Bien que les plus grands clubs européens sont annoncés intéressés par le transfert d’Houssem Aouar, dont le PSG, l’OL n’a reçu aucun appel pour son milieu de terrain.

Cet été, Leonardo a prévu de redessiner les contours de l’effectif du PSG et voudrait recruter un, voire deux milieux de terrain. En janvier dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que le président Nasser Al-Khelaïfi et les hauts dirigeants du PSG en pinçaient pour Houssem Aouar. Étant confronté à des problèmes financiers à cause du Covid-19 et du fait que le club n’ait pas décroché son ticket pour la prochaine édition de la Ligue des champions, l’OL pourrait céder son milieu de terrain pour 50M€ à l'intersaison alors qu’il dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2023. Hormis le PSG, la Juventus, Manchester City, Liverpool ou encore le Real Madrid seraient sur les rangs pour Houssem Aouar. Néanmoins, aucune de ces grandes formations ne semble avoir bougé le petit doigt pour le Français.

L’OL pas démarché pour Aouar