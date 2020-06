Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel n’est pas à l’abri d’un départ…

Publié le 14 juin 2020 à 6h45 par Th.B.

Leonardo entretient une bonne relation avec Massimiliano Allegri avec qui il discute régulièrement, comme le 10sport.com vous l’a récemment assuré. Et alors que Thomas Tuchel ne serait pas certain d’être conservé, Massimiliano Allegri pourrait bien débarquer.

Après cinq saisons couronnées de succès avec la Juventus, Massimiliano Allegri a quitté le club piémontais l’été dernier. Depuis, le technicien transalpin est sans emploi et cherche désespérément à se remettre en selle. Et si c’était au PSG ? Thomas Tuchel n’est pas indiscutable et ne semble pas faire l’unanimité, particulièrement auprès de Leonardo. Le10sport.com vous a révélé en exclusivité fin mai que le directeur sportif du PSG échange souvent avec Massimiliano Allegri. Une préparation pour la succession de Tuchel ? Rien n’est sûr. Néanmoins, Allegri est prêt à relever n’importe quel challenge.

Allegri prêt pour « une grande équipe dans n'importe quelle ligue »