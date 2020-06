Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sans Silva et Kouassi, Leonardo doit-il recruter un défenseur ?

Publié le 14 juin 2020 à 8h00 par La rédaction

Dans un entretien accordé au JDD, Leonardo a confirmé le départ de Thiago Silva. Pressenti pour le remplacer numériquement, Tanguy Kouassi devrait également quitter le PSG. Leonardo doit-il alors recruter un autre défenseur cet été ?

Journée mouvementée pour le PSG. Ce samedi, Leonardo a en effet confirmé 5 départs à l'issue de la saison. Thomas Meunier, Layvin Kurzawa et Eric Maxime Choupo-Moting ne verront pas leur contrat prolongé, tout comme Edinson Cavani et Thiago Silva, deux cadres du vestiaire. « Ça a été une décision très difficile à prendre, ce sont des joueurs qui ont marqué l'histoire du club : on se demande toujours s'il faut continuer un bout de chemin ensemble ou s'il ne vaut pas mieux éviter l'année de trop. Les histoires étaient tellement belles. Mais, oui, on arrive à la fin. Il fallait prendre une décision logique, même au niveau économique ou au regard de la génération qui arrive », explique Leonardo ce dimanche dans le JDD . Justement, Tanguy Kouassi (17 ans) était pressenti pour remplacer numériquement Thiago Silva, mais la pépite du PSG devrait également quitter le club parisien malgré de longues négociations entre les deux parties. De quoi bousculer les plans de Leonardo.

Leonardo contraint d'acheter après ces deux départs

En effet, après avoir recruté définitivement Mauro Icardi pour 50M€, Leonardo comptait récupérer au moins deux latéraux et un milieu de terrain. Désormais, la question se pose concernant la charnière centrale. Marquinhos, Presnel Kimpembe, Thilo Kherer et Abdou Diallo peuvent évoluer en défense, mais le vice-capitaine du PSG a été utilisé dans l'entrejeu par Thomas Tuchel dans les grands matches cette saison tandis que l'Allemand apparaît comme un latéral droit aux yeux de son entraîneur. L'arrivée d'un défenseur expérimenté semble donc nécessaire. Milan Škriniar (Inter Milan) et Kalidou Koulibaly (Naples) sont appréciés par le PSG, mais il sera difficile de récupérer l'un de ses joueurs. L'Inter n'est pas vendeur tandis que Koulibaly aurait d'autres plans pour son avenir. Reste alors la piste Alessio Romagnoli (Milan AC) comme vous l'a révélé le 10 Sport, à moins que Leonardo ne se lance sur les traces d'un autre défenseur.



Mais selon vous, sans Thiago Silva et Tanguy Kouassi, Leonardo doit-il recruter un défenseur ? À vos votes !