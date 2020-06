Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès s'inquiète du recrutement estival de Leonardo !

Publié le 14 juin 2020 à 19h15 par La rédaction

Après plusieurs départs actés au sein du Paris Saint-Germain, Pierre Ménès s’inquiète pour le club de la capitale.

Après avoir annoncé les départs de Thiago Silva, Edinson Cavani,Thomas Meunier, Layvin Kurzawa et d'Eric Maxim Choupo-Moting, Leonardo esten passe de perdre Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi, qui ne veulent pas signer leur premier contrat professionnel au PSG. Les titis parisiens seraient tout proches de quitter Paris pour lancer leurs carrières, et cela commence à faire beaucoup sur le plan des départs. Pour combler le vide laissé par ces pertes, Leonardo devra gérer au mieux le prochain mercato, et Pierre Ménès ne cache pas son inquiétude en cette période de crise sanitaire.

Pierre Ménès s’inquiète pour le PSG

Sur son compte Twitter , le consultant sportif s’est montré soucieux à propos du mercato parisien. « Beaucoup de départs au PSG. Ça veut dire beaucoup de recrutements. 4 défenseurs en moins et pas d’alternative à Icardi. Paris va animer un mercato qui ne s’annonce pas rigolo », a estimé Pierre Ménès avant de souligner que Kylian Mbappé pouvait jouer dans l’axe pour remplacer Edinson Cavani sur le terrain. « Mbappé nul dans l’axe ? Il faut arrêter avec ça il a mis 20 buts dans l’axe quand Neymar et Cavani étaient blessés. Mais si le remplaçant d’Icardi c’est Mbappé dans l’axe, on va vite frôler le surmenage ».