EXCLU - Mercato - PSG : L’ASSE tout proche de signer Aouchiche ?

Publié le 14 juin 2020 à 17h15 par Alexis Bernard

Si le nom d’Adil Aouchiche revient avec insistance du côté de l’ASSE, le10sport.com confirme que la pépite du PSG est en effet proche de filer chez les Verts.

Le PSG est en grande difficulté face à ses jeunes talents. Leonardo pourrait en effet voir partir, coup sur coup, Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche. Deux joueurs formés au club qui n’ont pas encore signé leur premier contrat professionnel. Comme révélé par RMC Sport , Tanguy Kouassi aurait signifié au PSG qu’il ne resterait pas. D’après nos sources, l’Allemagne pourrait être sa prochaine destination (Bayern Munich, Borussia Dortmund ou Leipzig). En France, Rennes et Monaco seraient sur le coup, avec une très belle offre des dirigeants bretons. De son côté, Adil Aouchiche aussi pourrait quitter Paris.

L’ASSE tient la corde