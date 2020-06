Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Réunion au sommet dans ce dossier brûlant de Leonardo ?

Publié le 14 juin 2020 à 16h45 par J.-G.D.

Promis au départ, notamment vers l’ASSE, Adil Aouchiche devrait voir Leonardo s'attarder sur la question de son avenir au PSG.

Toujours dans l’attente de son premier contrat professionnel avec le PSG, Adil Aouchiche sera libre de s’engager où bon lui semble au mois de juillet. La pépite du club de la capitale dispose de plusieurs portes de sortie pour lancer sa carrière, dont l’ASSE. La question financière reste néanmoins un problème selon les récentes informations exclusives du 10sport.com. Les demandes d’Aouchiche, concernant une prime à la signature, sont un frein pour son arrivée à Saint-Etienne. Interrogé dans le JDD , Leonardo en profite afin d’évoquer ce dossier : « C'est terrible pour les clubs car ça nous place dans des situations complexes où on a le choix entre laisser filer ou surpayer. Au PSG, il y a des la concurrence. Donc, à 16-17 ans, c'est difficile de prétendre à une place. Et généralement, comme ils ne jouent pas, ils ne signent pas et s'en vont dans des clubs qui leur font la cour depuis deux ans ». Et le directeur sportif du PSG devait s’asseoir autour d’une table pour se pencher sur l’avenir d’Aouchiche.

Aouchiche au centre des préoccupations de Leonardo ?

Comme l’indique Julien Maynard ce dimanche, Leonardo devrait organiser une réunion dans les prochains jours pour sérieusement examiner le futur d'Adil Aouchiche. Le journaliste de Téléfoot explique, via son compte Twitter , que la pépite parisienne se rapprocherait inéluctablement d'un départ du PSG, le tout libre. À moins que Leonardo arrive à retenir Aouchiche.