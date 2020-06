Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'annonce fracassante d'Aubameyang sur son avenir !

Publié le 14 juin 2020 à 15h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat à l'issue de la saison 2020-2021, Pierre-Emerick Aubameyang a alerté le Real Madrid et le PSG comme nous vous l'avons révélé en exclusivité. Alors qu'ils souhaitent prolonger leur attaquant gabonais, les Gunners n'ont toujours pas formulé la moindre offre d'après le principal concerné.

Pierre-Emerick Aubameyang dispute-t-il sa dernière saison à Arsenal ? Recruté par les Gunners en janvier 2018, l'international gabonais pourrait faire ses valises après deux saisons et demie. En fin de contrat à l'issue de la saison 2020-2021, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait faire ses valises cet été pour ne pas être cédé gratuitement. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, cette information n'aurait pas échappé au PSG et au Real Madrid. En effet, selon nos informations du 20 mai, Pierre-Emerick Aubameyang figurait toujours sur les tablettes de Thomas Tuchel avant l'officialisation du transfert de Mauro Icardi il y a tout juste quinze jours. En ce qui concerne le Real Madrid, l'attaquant de 30 ans est une piste de longue date du club merengue et figure toujours sur ses écrans radars en vue du prochain mercato. Mais qu'en est-il d'Arsenal ?

Toujours aucune offre de la part d'Arsenal

D'après les indiscrétions du 10 Sport , la direction d'Arsenal n'avait encore rien proposé à Pierre-Emerick Aubameyang au début du mois de juin. Toutefois, les Gunners ont préparé le terrain auprès de son père pour pouvoir lui proposer un nouveau contrat. Une proposition que Pierre-Emerick Aubameyang n'a toujours pas reçu à ce jour. Lors d'un entretien accordé à Téléfoot (TF1) ce dimanche, l'ancien de l'ASSE s'est livré sur son avenir. Avant de mettre la pression sur ses dirigeants, Pierre-Emerick Aubameyang a expliqué clairement qu'ils n'avaient pas formulé la moindre offre pour le prolonger.

«Arsenal a les clés pour ma prolongation»