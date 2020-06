Foot - Mercato

Mercato : L’OL serait fixé pour Diego Godin !

Publié le 14 juin 2020 à 14h40 par La rédaction

Alors que l’OL cherche activement à renforcer sa défense, Diego Godin serait l’une des cibles de Jean-Michel Aulas. Le transfert serait faisable à condition d’y mettre le prix.