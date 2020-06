Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato : L'OM et le FC Nantes à l'affût pour Pape Gueye !

Publié le 14 juin 2020 à 13h45 par Alexis Bernard

Bien qu'il se soit engagé avec Watford, Pape Gueye n'est pas encore sûr de rejoindre le club anglais où il ne semble plus avoir envie de signer. Et si le joueur du Havre se retrouve sur le marché, l'OM et le FC Nantes sont à l'affût.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Pape Gueye s'est bien engagé à Watford. Le club anglais a officialisé l'arrivée du milieu de terrain le 29 avril dernier malgré la concurrence des clubs français, mais entre temps, la situation a évolué et le milieu de terrain de 21 ans n'a plus envie de signer à Watford et ferait le forcing pour annuler son arrivée en Angleterre en pointant du doigt des irrégularités qui existeraient dans le processus de recrutement du joueur. Pape Gueye a d'ailleurs changé d'agents et essaie de cassee le deal. « Nous nous interrogeons sur de possibles irrégularités autour de la signature du contrat », confiait même récemment son avocat, Me Pierre-Henri Bovis. Par conséquent, si le contrat est invalidé, le longiligne milieu de terrain, auteur d'une très belle saison en Ligue 2 sera de nouveau sur le marché pour 0€, son contrat au Havre prenant fin le 30 juin.

Gueye très apprécié en L1