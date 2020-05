Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Nice ne lâche pas Santamaria (Angers)

Publié le 15 mai 2020 à 17h15 par Alexis Bernard

Sur les tablettes de Nice depuis plusieurs mois, Baptiste Santamaria est toujours courtisé par les Aiglons. Mais Angers se montre gourmand.

En s’offrant Baptiste Santamaria pour 500 000 euros en 2016 (en provenance de Tours), Angers a fait une affaire en or. Une de plus, à mettre à l’actif de l’ancien directeur sportif, Olivier Pickeu. Le milieu de terrain est en effet le pilier de l’équipe angevine et parmi l’un des meilleurs à son poste en Ligue 1. A 25 ans, Baptiste Santamaria semble prêt pour gravir l’échelon supérieur avec un départ vers un club plus ambitieux. Et ses dirigeants lui ont même accordé un bon de sortie pour cet été, à condition de recevoir un bon prix.

Nice le suit depuis un moment