Mercato - PSG : Une bataille royale à 60M€ pour Kalidou Koulibaly ?

Alors que Thiago Silva sera en fin de contrat à l'issue du mois de juin, le PSG souhaite s'attacher les services de Kalidou Koulibaly. Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, Leonardo doit batailler avec Liverpool et Manchester United, qui sont déjà passés à l'offensive pour le défenseur Sénégalais. A en croire la presse transalpine, le Napoli pourrait plier face à une offre avoisinant les 60M€ pour Kalidou Koulibaly.

Le Napoli pourrait revoir ses exigences à la baisses pour Kalidou Koulibaly. En fin de contrat à l'issue du mois de juin, Thiago Silva pourrait quitter le PSG cet été. Alors que le coronavirus a provoqué une énorme crise, Leonardo, qui a songé à laisser filer son capitaine, envisage désormais clairement l'option de le prolonger. Ce qui a bouleverser le dossier Koulibaly. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG a délaissé quelque peu Kalidou Koulibaly pour se tourner vers Thiago Silva. Malgré tout, le club de la capitale n'aurait pas oublié le défenseur de 28 ans pour autant, mais devrait grandement se méfier de Liverpool et Manchester United.

Klopp et Solskjaer ont déjà dégainé pour Koulibaly

Selon nos informations de ce mercredi, Jürgen Klopp et Ole Gunnar Solskjaer ont lancé l'assaut pour Kalidou Koulibaly. Les coachs respectifs de Liverpool et de Manchester United ont à la fois formulé une offre de transfert au Napoli et proposé un contrat à l'international sénégalais. En pole position sur ce dossier, les Reds ont deux atouts majeurs, à savoir la Ligue des Champions et la capacité de payer un gros salaire à Kalidou Koulibaly. De son côté, le Napoli espérerait empocher une somme proche de 100M€, mais il semblerait que le club italien soit disposé à plier pour un montant bien inférieur.

Le Napoli moins gourmand que prévu pour Koulibaly ?