Mercato - PSG : Leonardo sort les barbelés pour Neymar et Mbappé !

Publié le 14 juin 2020 à 11h30 par Arthur Montagne

Leonardo parle peu dans les médias, mais lorsqu'il décide d'accorder une interview, en général, c'est qu'il a des choses importantes à annoncer. Et c'est le cas ce dimanche. Dans les colonnes du JDD, le directeur sportif du PSG a notamment envoyé un message très clair au sujet de l'avenir de Neymar et Kylian Mbappé.

Ce sont probablement les deux joueurs les plus régulièrement évoqués dans la presse espagnole. L'un rêve du Real Madrid, l'autre veut toujours revenir au FC Barcelone. Kylian Mbappé et Neymar font l'objet d'une sacrée couverture de l'autre côté des Pyrénées. Et alors que la crise sanitaire a probablement scellé leur avenir cet été, Mundo Deportivo a récemment expliqué que le Brésilien avait répété ses velléités de départ à plusieurs coéquipiers du PSG. De son côté, le Champion du monde aura déjà décidé de ne pas prolonger son bail à Paris, conscient qu'il sera en position de force dans un an, si l'on en croit les échos madrilènes. Une chose est néanmoins sûre, le contrat des deux stars parisiennes prenant fin en juin 2022, sans prolongation, le danger sera concret dans un an à une saison de la fin de leur bail. Leonardo a évoqué cette situation dans une interview accordée au JDD , mais il ne compte lâcher ni Neymar ni Kylian Mbappé.

«Mbappé est le futur du PSG»

Ainsi, lorsqu'il est interrogé sur le fait que Kylian Mbappé soit promis au Real Madrid, Leonardo est assez clair : « Kylian Mbappé est le futur du PSG. C'est ce que tout le monde veut. L'idéal serait de prolonger. Parmi les cinq meilleurs joueurs du monde, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont 32 et 35 ans ; Neymar et Mbappé ont 28 et 21 ans, et ils sont chez nous. Il n'y a pas besoin de trop réfléchir. On profite de l'avoir, parce que c'est quelque chose d'énorme. Après, il faut trouver la solution pour continuer l'aventure ensemble ». Par conséquent, un départ du Champion du monde ne semble pas à l'ordre du jour dans l'esprit du directeur sportif du PSG. Mais qu'en est-il pour Neymar ?

Leonardo «n'a plus parlé» de départ avec Neymar