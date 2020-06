Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un nouveau feuilleton Neymar ? La réponse de Leonardo !

Publié le 14 juin 2020 à 8h45 par A.M.

Il y a un an, Neymar faisait l'objet d'un très long feuilleton entretenu par la presse espagnole concernant les velléités de départ du Brésilien et d'un éventuel retour au FC Barcelone. Mais alors que les médias catalans entretiennent l'idée d'un nouveau feuilleton, Leonardo met fin au débat.

Il y a tout juste un an, le feuilleton Neymar débutait. Deux saisons après son arrivée au PSG pour 222M€, le Brésilien voulait déjà repartir afin de retrouver le FC Barcelone. Une volonté que Leonardo avait rapidement confirmée quelques jours après l'annonce de son retour au poste de directeur sportif. Finalement, le feuilleton Neymar aura duré tout l'été pour aboutir sur... rien. En effet, malgré plusieurs offres transmises par le Barça incluant notamment des joueurs dans la transaction, le PSG et le club catalan n'ont jamais trouvé d'accord. Résultat, Neymar porte toujours les couleurs du club parisien et après un retour houleux au Parc des Princes, le Brésilien a toutefois réalisé une belle saison, notamment marquée par ses deux buts décisifs face au Borussia Dortmund.

«Neymar au Barça ? On n'en a plus parlé»