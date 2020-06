Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kurzawa et Alex Telles au coeur d’une énorme opération cet été ?

Publié le 14 juin 2020 à 5h00 par T.M.

Cet été, Alex Telles pourrait bien remplacer Layvin Kurzawa au PSG. Un mouvement qui pourrait bien cacher une plus grosse opération.

Les priorités de Leonardo semblent claires pour cet été. Alors que le directeur sportif souhaite recruter un nouveau milieu de terrain afin d’apporter plus d’impact physique, il va également falloir recruter un arrière droit et un arrière gauche afin de pallier les départs en fin de contrat de Layvin Kurzawa et Thomas Meunier. A voir maintenant quels seront les profils choisis par Leonardo, mais au fil des jours, cela semble se préciser un peu plus. Ainsi, dans le couloir gauche, pour oublier le Français, c’est Alex Telles (FC Porto) qui pourrait bien être l’heureux élu. Une précision importante a d’ailleurs été apportée au sujet de ce remplacement envisagé par le PSG, mais qui n’impliquerait pas seulement le club de la capitale…

Un jeu de chaises musicales