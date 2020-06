Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Garcia interpelle Aouar pour son avenir !

Publié le 13 juin 2020 à 21h45 par A.C.

Rudi Garcia, coach de l’Olympique Lyonnais, s’est exprimé au sujet de l’avenir d’Houssem Aouar. Ce dernier est notamment courtisé par le Paris Saint-Germain Manchester City et la Juventus.

Si Jean-Michel Aulas a exprimé le souhait inverse, Houssem Aouar pourrait bien quitter l’Olympique Lyonnais. Le milieu est en effet très convoité. Nous vous révélions le 10 janvier dernier que Leonardo s’intéresse à lui, mais ces derniers mois d’autres cadors se sont positionnés. Pep Guardiola souhaiterait attirer Aouar à Manchester City, tandis que la Juventus semble bien décidée à tenter le coup. Tuttosport a d’ailleurs annoncé récemment que la Juve pourrait utiliser l’intérêt de l’OL pour Blaise Matuidi, afin de rafler la mise.

« J’espère que Houssem Aouar va rester »