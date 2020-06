Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une piste XXL en tête pour oublier Thiago Silva !

Publié le 13 juin 2020 à 20h15 par H.G.

Alors que Thiago Silva quittera le PSG au terme de la saison en cours, le club de la capitale se serait d’ores et déjà lancé en quête de son successeur. Et cela pourrait mener à une nouvelle négociation entre l’Inter et les champions de Ligue 1.

Après huit ans de bons et loyaux services, Thiago Silva va quitter le PSG au terme de l’exercice 2019/2020 qui s’achèvera en août prochain avec la Ligue des Champions. Le doute n’existe désormais plus dans la mesure où Leonardo l’a annoncé dans un entretien accordé au Journal du Dimanche paru ce samedi. Dans le même temps, si certains ont envisagé que celui qu’on surnomme O Monstro soit remplacé numériquement par Tanguy Kouassi, RMC Sport a annoncé que le jeune joueur de 18 ans formé au PSG va lui-aussi quitter les pensionnaires du Parc des Princes au terme de son contrat aspirant le 30 juin prochain. Par conséquent, les champions de Ligue 1 pourraient n’avoir d’autre choix que de recruter un nouveau défenseur central lors de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Et il se pourrait qu’un nom se dégage d’ores et déjà dans l’esprit de Leonardo dans cette perspective.

Le PSG toujours à fond sur Milan Skriniar ?