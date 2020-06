Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gonzalo Higuain, le prochain gros coup de l’OM ?

Publié le 14 juin 2020 à 4h15 par T.M.

Depuis l’arrivée de Frank McCourt, l’OM rêve de son « gratatakan ». Et si celui-ci se nommait Gonzalo Higuain ?

L’été dernier, l’OM a fait le pari d’aller du côté de l’Argentine pour recruter Dario Benedetto à Boca Juniors. Un choix qui avait de quoi interroger alors que ce dernier n’avait jamais jouer en Europe à 29 ans. Finalement, le protégé d’André Villas-Boas a rapidement fait mentir les détracteurs en trouvant sa place dans le jeu marseillais. L’OM tiendra-t-il donc enfin son « gratatakan » ? Cette quête n’a jamais cessé d’animer l’actualité phocéenne et ce dossier pourrait toujours être ouvert. En effet, actuellement, les Marseillais travailleraient sur l’arrivée de M’Baye Niang, buteur de Rennes. Fabrizio Ravanelli, candidat à la succession d’Andoni Zubizarreta, rêve toutefois lui plus grand…

« On peut se faire prêter ce joueur qui a 32 ans »