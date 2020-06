Mercato - PSG : Leonardo aurait finalement un coup à jouer dans ce dossier chaud !

Foot - Mercato - PSG

Réticente à l'idée de se séparer d'Adam Marusic, pisté par le PSG, la Lazio Rome préparerait tout de même le départ de son latéral droit et aurait coché un nom pour le remplacer.

Il n'y a pas que Sergej Milinkovic-Savic qui plaît à Leonardo à la Lazio Rome. Alors que le milieu serbe est la grande priorité du directeur sportif du PSG pour cet été comme vous l'a expliqué le 10 Sport , son coéquipier Adam Marusic est également dans son viseur. D'ailleurs, les deux joueurs possèdent le même agent, à savoir Mateja Kezman, et une opération groupée a dernièrement été évoquée. Cependant, plusieurs médias italiens affirment que Simone Inzaghi n'a pas l'intention de lâcher son latéral droit, mais sa direction commencerait à se faire une raison.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG, Adam Marusic pourrait bien être vendu cet été. Selon les informations du journaliste italien Nicolo Schira, la Lazio Rome ciblerait Davide Faraoni (Hellas Verone) en cas de départ de son latéral droit pour la saison prochaine. Le club de Claudio Lotito devra toutefois se méfier d'Aurelio De Laurentiis dans ce dossier, puisque le Napoli aurait également des vues sur Faraoni.

La #Lazio ha individuato l’alternativa per la fascia destra in caso di partenza di #Marusic: piace Davide #Faraoni del #Verona. Il terzino è un prodotto del Settore Giovanile biancoceleste e sarebbe utile anche in chiave liste. Faraoni interessa pure al #Napoli. #calciomercato