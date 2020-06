Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une arrivée de Gonzalo Higuain déjà à oublier pour Villas-Boas ?

Publié le 13 juin 2020 à 13h15 par La rédaction

Alors que Fabrizio Ravanelli a évoqué une possible arrivée de Gonzalo Higuain à l’OM si la direction faisait appel à lui comme futur directeur sportif, ce rêve serait finalement impossible. Explications.

Fabrizio Ravanelli, ancien joueur de l’OM, a évoqué un possible retour à Marseille sur La Chaine L'Equipe , alors que les dirigeants marseillais recherchent un nouveau « Head of Football » afin de succéder à Andoni Zubizarreta. L'Italien, très attaché à l'OM, a donc posé sa candidature et a parlé de ce qu'il pourrait apporter au club. Il a voulu mettre en avant ses connaissances dans le football et a indiqué qu’il ferait venir Gonzalo Higuain à Marseille : « Si j'étais directeur du football à Marseille ? Je ferais venir Higuain ! ». Peut-on alors se mettre à rêver du côté du Vélodrome ?

Higuain beaucoup trop cher pour l’OM