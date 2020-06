Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’annonce fracassante de ce prétendant de Cavani !

Publié le 14 juin 2020 à 12h45 par J.-G.D. mis à jour le 14 juin 2020 à 13h47

Passé par le PSG et désormais directeur sportif du São Paulo FC, Diego Lugano écarte une possible arrivée d’Edinson Cavani, proche de quitter le club de la capitale.

Une page de l’histoire du PSG va se tourner. Libre de tout engagement d’ici quelques jours, Edinson Cavani n’étrennera plus les couleurs parisiennes la saison prochaine. C’est en tout cas ce qu’affirme Leonardo, directeur sportif du Champion de France, dans les colonnes du Journal du Dimanche : « On arrive à la fin. Il fallait prendre une décision logique, même au niveau économique ou au regard de la génération qui arrive ». L’international uruguayen doit désormais se pencher sur sa future destination, lui qui pourrait notamment rejoindre le São Paulo FC. Mais lors d’un entretien à SporTV , Diego Lugano, ancien défenseur central du PSG et dirigeant du club brésilien, se montre sceptique sur l'éventuel renfort de Cavani.

«On ne pourra pas faire venir Cavani»