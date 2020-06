Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce constat très inquiétant sur le recrutement de Griezmann !

Publié le 14 juin 2020 à 12h00 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, le FC Barcelone s'est attaché les services d'Antoine Griezmann. Alors que le champion du monde français vit des débuts plus que compliqués en Catalogne, Fred Hermel a estimé qu'il était une «erreur de casting».

Le Barça a eu tout faux avec Antoine Griezmann. C'est en tous les cas ce qu'a affirmé Fred Hermel. Après un échec à l'été 2018, le FC Barcelone est parvenu à attirer Antoine Griezmann vers le Camp Nou lors du dernier mercato estival. Toutefois, la première saison du champion du monde français ne se passe pas du tout comme espéré. Alors qu'il peine à démontrer toute l'étendue de son talent sous le maillot blaugrana, Antoine Griezmann est peu servi par ses partenaires, comme si ces derniers ne voulaient pas jouer avec lui. Après la victoire écrasante du Barça face à Majorque ce samedi (0-4), Fred Hermel a lâché ses vérités sur la situation d'Antoine Griezmann. Selon ses dires, l'ancien de l'Atlético est une «erreur de casting» pour le FC Barcelone.

«J'adore Antoine Griezmann, mais c’est une erreur de casting»