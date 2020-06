Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce plan qui pourrait plomber le dossier Aubameyang...

Publié le 14 juin 2020 à 11h00 par La rédaction

Alerté par l'intérêt du Real Madrid pour Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal ne voudrait pas perdre sa star et préparerait un plan qui pourrait contrecarrer celui de la Maison Blanche.

Le feuilleton Aubameyang risque d'animer l’été du côté de l’Espagne et de l’Angleterre. Auteur d'une bonne saison avec Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang est courtisé par de nombreux clubs européens. Ne disposant plus que d’une seule année de contrat, la Gabonais est une cible intéressante pour le Real Madrid et Zinedine Zidane. Son prix serait estimée entre 40-50M€ chez les Gunners . Un très bon rapport qualité-prix au vu du calibre du joueur ! La non-participation à la Ligue des Champions et la crise économique accentuerait plus la volonté de l’attaquant gabonais de partir. Mais Arsenal n’a pas décidé d’abandonner son attaquant vedette et souhaiterait le prolonger cet été. Pour réaliser cette opération, le club anglais aurait un plan bien précis en tête.

Maitland-Niles décisif dans l’avenir d’Aubameyang