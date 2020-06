Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Retour de flamme pour ce coéquipier de Gignac ?

Publié le 14 juin 2020 à 9h30 par J.-G.D.

Après avoir subi un échec en janvier concernant Carlos Salcedo, l’OM pourrait réactiver la piste menant au défenseur central des Tigres, les Mexicains ouvrant la porte à un prêt avec option d’achat.

Le mercato estival de l’OM s’annonce agité. D’après les informations exclusives du 10sport.com, divulguées le 5 mai dernier, les Olympiens peuvent s’attendre à une intersaison plus que mouvementée. Le déficit du club et la menace du fair-play financier plombent donc les plans de l'OM. Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud devront donc compter sur des ventes afin de pouvoir recruter. Un danger qui n'a pas échappé à André Villas-Boas, alors que l'entraîneur de l'OM pourrait à nouveau se positionner sur un coéquipier d'André-Pierre Gignac au Mexique.

Un retour à la charge de l’OM pour Salcedo ?