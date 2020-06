Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet ancien qui pourrait «apporter» à l’OM !

Publié le 14 juin 2020 à 6h00 par Th.B.

Annoncé comme étant un potentiel candidat au poste de directeur du football à l’OM, Fabrizio Ravanelli serait un profil adéquat au poste selon Rolland Courbis.

« C’est un poste qui m'intéresse, bien sûr, même s'il est difficile pour moi de m'exprimer là-dessus. Ce n'est un secret pour personne que l'OM reste toujours dans mon coeur. Dès mon arrivée à Marseille, je suis tombé amoureux de cette ville et de ces supporters. C'est difficile à expliquer, mais je pense que nos mentalités correspondaient parfaitement. Ils ont vu que j'étais obsédé par la victoire et je pense que mon professionnalisme leur a plu. C'était une véritable union entre nous. Et puis mon fils Mattia est né là-bas, et ça ne s'oublie pas…» . Voici le témoignage que Fabrizio Ravanelli a livré au Phocéen . L’ancien buteur de l’OM à la fin des années 90 serait une possibilité pour la direction phocéenne qui semble multiplier les pistes pour le poste de directeur du football. Et la nomination d’un ancien grand nom de l’OM, comme celui de Basile Boli également dans la discussion d’après les informations exclusives du 10sport.com, pourrait être la bonne solution. Pour Rolland Courbis, le grand nom qu’est Ravanelli pourrait apporter un plus à l’OM.

