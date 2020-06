Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une nouvelle pépite dans le viseur du Barça ?

Publié le 13 juin 2020 à 20h00 par Th.B.

Intéressé par le profil d’Orkun Kukco, le FC Barcelone devrait se frotter à Arsenal pour le recrutement du milieu offensif de Feyenoord.

Certes, le FC Barcelone est en proie à des difficultés financières. Cependant, le comité de direction blaugrana travaillerait sur plusieurs dossiers afin de redessiner les contours de l’effectif du club culé. Avec le potentiel départ de Philippe Coutinho qui serait tout simplement indésirable en Catalogne, le FC Barcelone se pencherait sur le recrutement d’un nouveau milieu offensif. En attestent les recrutements de Francisco Trincao et Matheus Pereira, le Barça chercherait à recruter des jeunes talents. Et une pépite d’Eredivisie aurait attiré l’attention des dirigeants du FC Barcelone.

Orkun Kokcu dans le viseur du Barça, mais pas seulement